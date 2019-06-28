دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

نشرت فيس بوك شروط الخدمة الجديدة والتي سيبدأ تطبيقها نهاية الشهر المقبل وتحوي تفاصيل عن كل شيء بما فيها إزالة المحتوى واستهداف الاعلانات وحقوق الملكية الفكرية للمستخدم.

عملياً ليس هناك تعديلات جديدة في شروط الخدمة، لكنها أصبحت أبسط في طريقة العرض من خلال التقسيمات المختلفة وعرض أمثلة عن كل الحالات الممكنة، ويمكن الإطلاع على الإصدار المحدّث منها عبر هذه الصفحة.

وعملت فيس بوك مع شبكة التعاون الأوروبية لحماية المستهلك على إعادة صياغة شروط الخدمة لتكون أوضح للمستخدم النهائي حتى يعرف حقوقه والتزاماته وما يمكن أن يتعرض له أثناء تواجده اليومي في فيس بوك.

وعبر الدخول إلى صفحة شروط الخدمة المتاحة باللغة العربية – حسب لغة استخدام الموقع – تجد خمسة أقسام رئيسية، الأول يتحدث عن خدمات فيس بوك، والثاني عن سياسة التعامل مع البيانات وخيارات الخصوصية المتاحة للمستخدم، والثالث عن التزاماتك تجاه فيس بوك ومعايير المجتمع، والرابط يحوي شروط إضافية مثل حالات تعليق الحساب أو إزالته، والخامس يتضمن شروط وسياسات أخرى قد تنطبق عليه مثل التعاملات المالية وسياسات الصفحات وعمليات الدفع وحتى المحتوى الموسيقي.

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وعند الدخول إلى كل قسم يهمك ستعرض فيس بوك كل التفاصيل المتاحة حتى مع الأمثلة عنها مثل الصور المسموح بها والممنوع نشرها وذلك لكل نوع من المحظورات.

تقول فيس بوك أنها لا تبيع بيانات المستخدمين، إنما تسمح للمعلنين بالإستفادة منها من خلال عرض إعلانات تستهدف تماماً المستخدمين الذين تنطبق عليهم الشروط التي يريدونها.

بالطبع هناك كمّ كبير من التفاصيل في شروط الخدمة المحدّثة يفضل الإطلاع عليها، أو على الأقل الأقسام التي تهمك منها.

التدوينة فيس بوك تنشر شروط الخدمة الجديدة باللغة العربية ظهرت أولاً على عالم التقنية.