أبل تطرح طريقة جديدة للكتابة في نظامها الجديد "iOS 13"

كتب - عاصم الأنصاري:
أضافت شركة أبل الأمريكية عبر نظامها التشغيلي الجديد "آي أو إس 13"، خيارًا جديدًا للوحة المفاتيح في أجهزتها يدعى "QuickPath"، يتيح للمستخدمين التمرير عبر لوحة المفاتيح لكتابة رسالة.
ووفق ما ذكر موقع "9to5mac"، تستطيع لوحة مفاتيح "QuickPath" التنبأ بما تحاول قوله أثناء التمرير عبر لوحة المفاتيح، وتقديم الاقتراحات ومساعدتك على إكمال جملك تلقائيًا.
فإذا اردت كتابة كلمة ما، فستبدأ بوضع إصبعك على الحرف الأول، ثم رسم خط إلى الحرف التالي، وما إلى ذلك حتى ربط كل حرف في الكلمة مع الآخر، وبمجرد الانتهاء من رسم الكلمة، ارفع إصبعك عن لوحة المفاتيح.
وتعمل خاصية "QuickPath" بشكل افتراضي بعد تثبيت "آي أو إس 13"، وفي حال كنت تكره ميزة الكتابة بالإيماءات، ولا تريد استخدامها ضمن لوحة المفاتيح، فإن بإمكانك إيقافها عن العمل من خلال التوجه إلى الإعدادات، ثم الإعدادات العامة، ثم لوحة المفاتيح، ثم إيقاف خيار التمرير للكتابة.
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