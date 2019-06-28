دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيق كاميرا يتيح التخلص من الأشخاص في الصور تطبيق كاميرا يتيح التخلص من الأشخاص في الصور

كتب - عاصم الأنصاري:

طورت شركة تدعى Do Something Good، تطبيق كاميرا يتيح التخلص من الأشخاص غير المرغوب فيهم في الصور، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الصناعي.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، يستخدم تطبيق "باي باي كاميرا" (Bye Bye Camera) الذكاء الاصطناعي وتقنية YOLO، ما يسمح بتحويل الشخص غير المرغوب فيه إلى منطقة شفافة تدمج مع البيئة المحيطة.

وقال مبتكر التطبيق "دامجانسكي": إن التطبيق بُني لعصر ما بعد البشر، لأنه يستخدم الذكاء الصناعي لإزالة الناس من الصور، ثم الرسم في المكان الذي أزيلوا منه.

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ووفقًا لمستخدمون، أن التطبيق يلغي صور الأشخاص بطريقة سيئة، تاركًا وراءهم رسمًا واضحًا من البيكسلات، يسيء إلى جودة الصورة.

وجاء التطبيق نتيجة تعاون بين دامجانسكي، واثنين من أصدقائه يمثلان جزءًا من شركة Do Something Good، التي تجمع موارد المبرمجين والفنانين وتساعدهم في إنشاء مشاريعهم.

وتم طرح التطبيق للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس" فقط، مقابل 3 دولارات، ومن غير الواضح ما إذا كان المطورون سيطلقون "باي باي كاميرا" لنظام التشغيل "أندرويد" أم لا.