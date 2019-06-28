دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إيران تصادر ألف جهاز تعدين عملات رقمية نتيجة استهلاكها المرتفع للكهرباء

صادرت إيران حوالي ألف جهاز لتعدين العملات الرقمية كانت موجودة في مصنعين مهجورين بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل مثل أسماء العملات التي كانت تقوم بتعدينها أو منذ متى وهي قيد العمل.

وبحسب Arash Navab مسؤول قطاع الطاقة في مقاطعة يزد الوسطى فإن استهلاك هذه الأجهزة بلغ 1 ميغاواط وهو ما أدى للتعرف عليها.

وشهدت إيران زيادة في استهلاك الكهرباء بنحو 7% في شهر يونيو عن المعدلات الطبيعية ويعود ذلك إلى زيادة أعداد الأجهزة المستخدمة في تعدين العملات الرقمية، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار البتكوين حيث اقتربت من 13 ألف دولار بزيادة حوالي 5 آلاف دولار خلال شهر يونيو فقط.

وتعتبر عمليات تعدين العملات الرقمية في إيران من الأنشطة المحظورة على مستوى البلاد، وكانت قد عمل المجلس الأعلى للفضاء الرقمي في سبتمبر الماضي على اعتبار تعدين العملات والأصول الرقمية عملاً مشروعاً، إلا أنه لم يصل لنتيجة بعد.

وبالطبع يحظر البنك المركزي الإيراني على المصارف التجارية التعامل بالعملات الرقمية على اعتبار أنها تساعد في عمليات تبييض الأموال.

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أيضاً يرى مسؤولي قطاع الكهرباء في إيران أن استهلاك الطاقة واستخدام شبكات نقل الكهرباء في تعدين العملات عمل مخالف للقانون.

الجدير بالذكر أن تعدين عملات الرقمية تحتاج لأجهزة كمبيوتر متخصصة مبنية لهذا الغرض حيث تستخدم فيها بطاقات رسوميات ومعالجات خاصة وتستهلك كمية كبيرة من الطاقة وتولد حرارة مرتفعة نتيجة عملها بطاقتها القصوى.

التدوينة إيران تصادر ألف جهاز تعدين عملات رقمية نتيجة استهلاكها المرتفع للكهرباء ظهرت أولاً على عالم التقنية.