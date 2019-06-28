تجدد الاشتباكات بين فلسطنيين والشرطة الإسرئيلية بالقدس

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

تجددت الاشتباكات الجمعة بين شبان فلسطينيين وقوات الشرطة الاسرائيلية في بلدة العيساوية في القدس الشرقية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية اقتحمت البلدة صباح الجمعة، فرد الشبان الفلسطينيون برشقها بالحجارة.

وكان محمد عبيد، 20 عاما، استشهد إثر إصابته برصاصة في قلبه أطلقها أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، بعد اقتحام قوات من الشرطة للبلدة.

وكان استشهاد عبيد أدى إلى مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة العيساوية، مساء الخميس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح مكتوب ارسل نسخة منه للأناضول إن 20 فلسطينيا اصيبوا نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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وقال شهود عيان إن 3 فلسطينيين ، على الأقل، اصيبوا نتيجة اعتداء الشرطة الاسرائيلية عليهم، الجمعة.

وكان العشرات من شكان العيساوية نظموا مساء الخميس وقفة سلمية احتجاجا على تصاعد اعتداءات الشرطة الاسرائيلية عليهم خلال الاسابيع الأخيرة.

وما زالت الشرطة الاسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد.

وقال المحامي محمد محمود للصحفيين، الجمعة، إن قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية لم يلزم الشرطة بتسليم جثمان الشهيد إلى ذويه وإنما طلب من الشرطة تحديد موقفها من الطلب في غضون 48 ساعة.

وأضاف"سيتم التوجه الى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلزام الشرطة بتسليم الجثمان لذوي الشهيد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.