أمريكا: الأدلة تثبت تورط الحرس في هجمات #ناقلات_النفط

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، أن إيران تقوض أمن الملاحة الدولية وتقوم بسلوك غير آمن.

وشدد هوك من لندن، حيث التقى رئيس المنظمة الدولية للملاحة البحرية، على أن إيران هي المسؤولة عن هجمات ناقلات النفط في خليج عمان وقبالة الفجيرة. وأكد أن التحقيقات والأدلة أظهرت وقوف الحرس الثوري خلف اعتداءات ناقلات النفط.

ولفت إلى أن معلومات استخباراتية أكدت أن قوارب إيرانية اقتربت من ناقلتي النفط في خليج عمان، الأسبوع الماضي. وتابع قائلاً: “عناصر الحرس الثوري اقتربوا وأزالوا لغما بحريا غير منفجر في اعتداء خليج عمان”.

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كما اعتبر أن إطفاء إيران لأجهزة التعقب في سفنها يزيد من مخاطر وقوع الحوادث في أعالي البحار. وشدد على أن إيران تعطل أجهزة تعقب السفن في انتهاك للقوانين البحرية.

إلى ذلك، أفاد بأن السعودية ودولاً أخرى قدمت معلومات تفيد بتورط إيران بهجمات الناقلات.

وأضاف: “منذ بداية شهر مايو تلقينا معلومات عن تهديدات إيرانية في الخليج”.