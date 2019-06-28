- 1/2
- 2/2
قال الديواني الديوان الملكي البحريني في بيان إن "اتصالا هاتفيا جرى بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس العراقي برهم صالح"، كما نقل موقع "السومرية".
© Photo / Mohamed Hemeda
من جانبه، أكد الرئيس صالح، "على حرص جمهورية العراق على كل مافيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق"، مشددا على أن "العراق لايمكن أن يسمح أبد للنيل من تلك العلاقات الوثيقة بين البلدين".
يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء أمس الخميس 27 حزيران 2019، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور في بغداد احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة المنامة"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي لملك البحرين: لن نسمح بالنيل من العلاقات الوثيقة بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.