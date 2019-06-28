الرئيس العراقي لملك البحرين: لن نسمح بالنيل من العلاقات الوثيقة بين البلدين

قال الديواني الديوان الملكي البحريني في بيان إن "اتصالا هاتفيا جرى بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس العراقي برهم صالح"، كما نقل موقع "السومرية".

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وأعرب آل خليفة، بحسب البيان عن "تقديرة لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة البحرين في بغداد يوم أمس وما اتخذته من إجراءت لأجل توفير الحماية اللازمة"، مؤكدا أن "اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعب العراق".

من جانبه، أكد الرئيس صالح، "على حرص جمهورية العراق على كل مافيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق"، مشددا على أن "العراق لايمكن أن يسمح أبد للنيل من تلك العلاقات الوثيقة بين البلدين".

يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء أمس الخميس 27 حزيران 2019، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور في ‍‍بغداد احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة المنامة"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.