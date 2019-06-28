تركيا تقصف مواقع للجيش السوري قرب إدلب

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مقتل أحد جنودها، في ضربة مدفعية شنتها قوات حكومية سورية بمحافظة إدلب بشمال غرب البلاد.
وأصابت الضربة مركز مراقبة تركي، وتم تسجيل أول حالة وفاة تركية في هجوم الحكومة السورية منذ شن هجوم لاستعادة إدلب في أبريل.
وأوردت الوزارة، في وقت متأخر من يوم الخميس، أن ثلاثة جنود أصيبوا أيضا في الهجوم وتم إجلاؤهم من سوريا. وقالت الوزارة إن أنقرة حذرت من الرد "بأشد العقوبات".
وتشغل القوات التركية 12 مركز مراقبة في إدلب، كجزء من اتفاقية وقف التصعيد التي أبرمت مع روسيا وإيران في سبتمبر 2017.
وانهار وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه تركيا العام الماضي، التي تدعم جماعات مقاتلة في سوريا، وروسيا، التي تدعم الرئيس بشار الأسد، وسط الهجوم الحكومي.
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