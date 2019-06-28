خطيب الأقصى: ستفشل صفقة القرن "اللعينة"

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قال خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، إن المشروع الأمريكي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروف إعلاميا بـ"صفقة القرن" سيكون "مصيره الفشل".

وأضاف الشيخ صبري، خلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى، أن "صفقة القرن اللعينة هي عبارة عن مخطط أمريكي صهيوني".

واعتبر أن "المتتبع لتصريحات السياسيين بشأن صفقة القرن اللعينة يدرك خطورتها فهي: أولا تهدف إلى شطب مدينة القدس من أي محادثات مستقبلية إن حصلت هذه المحادثات".

وتابع خطيب الأقصى: "وثانيا: شطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم؛ فالمخطط الاستعماري هو توطين اللاجئين في الدول العربية، وثالثا: أن تبقى المستعمرات أي المستوطنات تابعة للاحتلال، ورابعا: أن تبقى الأغوار تحت سيطرة الاحتلال أيضا، وخامسا: أن تكون الأراضي الفلسطينية منزوعة السلاح، وسادسا: أن تكون أبو ديس عاصمة لدويلة فلسطين".

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وتساءل الشيخ صبري: "هل هذه الصفقة اللعينة يمكن أن تحل المشكلة الفلسطينية؟، إنها مؤامرة كبيرة تفوق المؤامرات السابقات فماذا بقي لفلسطين بعد ذلك؟".

وقال: "ستفشل هذه الخطة اللعينة إن شاء الله".

كان الفلسطينيون أعلنوا رفضهم للخطة الأمريكية في الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إنها ستدرسها "بقلب مفتوح".

وأدى عشرات الآلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.