أكبر نقابة عمالية في تونس: لا مجال لتأجيل الانتخابات

الحمامات (تونس)/ألفة الغربي/الخليج 365

أكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات في تونس، مشدداً على أن الوضع العام لا يحتمل ذلك.

تصريحات الطبوبي جاءت على هامش إشرافه اليوم الجمعة على افتتاح مؤتمر الجامعة العامة (نقابة) للتجهيز والأشغال العامة بمدينة الحمامات شرقي البلاد.

وشدد الطبوبي على أنّ "إجراء الانتخابات في وقتها يعد أقوى رد على الإرهاب وعلى أعداء الديمقراطية حتى تبقى تونس رائدة في مجال الحريات و الديمقراطية."

وقال إن "الاتحاد سيتصدى إلى كل من تخول له نفسه المساس بالمسار الديمقراطي".

وأضاف "من يريد أن يحكم تونس عليه أن يستمد شرعيته من الشعب لا من وراء البحار وعليه التوحيد بين مختلف مكونات الشعب" .

وشدد الطبوبي على أن "مقاومة الإرهاب تتطلب مقاربة تربوية وثقافية وقيم روحية إضافة إلى المقاربة الأمنية والعسكرية."

والخميس، شهدت العاصمة تونس تفجيرين انتحاريين، أسفرا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 9 أشخاص، فيما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي لاحقاً مسؤوليته عن التفجيرين.

ومن المقرر أن تجري تونس انتخاباتها التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تليها الرئاسيات في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وفي سياق ذي صلة، تطرق الطبوبي للوضع الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي، الذي تعرض لوعكة الخميس، أدخل على إثرها المستشفى.

وقال الأمين العام للمنظمة الشغيلة "لا مجال الآن للحديث عن شغور في منصب رئيس الجمهورية باعتبار أن الوضع الصحي للباجي قايد السبسي مستقر حاليا".

واعتبر أن الحديث عن ذلك (شغور منصب الرئيس) يعتبر انحطاطا أخلاقيا".

وقال الطبوبي إن "البلاد تمر بوضع صعب جدا يتطلب الوحدة الوطنية، خاصة في ظل وجود ما أسماه بالمخابرات الأجنبية و الموساد بتونس."

وفي وقت سابق الجمعة، أكدت الناطقة الرسمية للرئاسة التونسية سعيدة قراش، تحسن صحة الرئيس السبسي.

وقالت قراش في تصريح خاص للأناضول إن الرئيس السبسي أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، حول الوضع العام في البلاد.

وأمس الخميس أفاد بيان صادر عن الرئاسة بتعرّض السبسي إلى "وعكة صحيّة حادة"، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

وراجت إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات أجنبية، تفيد بوفاة السبسي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.