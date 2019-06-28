حماس: مصر والأمم المتحدة تدخلتا لإلزام إسرائيل بالتفاهمات

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت حركة حماس الفلسطينية، الجمعة، إن الأمم المتحدة ومصر، تدخلتا لإلزام إسرائيل بالعودة إلى تفاهمات كسر الحصار.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات للأناضول: "مع تصاعد الضغط الجماهيري، تدخل الوسطاء، مصر والأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال ببنود كسر الحصار بدء من الليلة الماضية".

وأضاف: "الوسطاء نقلوا أن الاحتلال يلتزم بتطبيق تفاهمات كسر الحصار، من توسيع مساحة الصيد، وإدخال وقود محطة توليد الكهرباء، وإدخال الدواء، ووقف إطلاق النار على المتظاهرين السلميين على حدود غزة".

ولفت إلى أن "حماس"، تتابع البنود مع الوفد المصري، الذي من المتوقع أن تكون هناك زيارة مرتقبة لهم الأسبوع المقبل.

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وأوضح قاسم، أن حركته " لن تسمح للاحتلال بأن يتنصل من التفاهمات، ولا تقبل التسويف فيها".

وشهدت المستوطنات الإسرائيلية الكائنة بمحيط قطاع غزة 19 حريقا، جراء البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع، وهو أكبر عدد حرائق تندلع في يوم واحد خلال الأشهر الأخيرة،‎ بحسب موقع "واللا" الإخباري العبري.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل، نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، إلى تفاهمات تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.

لكن إسرائيل، بحسب الفلسطينيين، لم تلتزم بشروط التهدئة، ولم تخفف الحصار عن القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.