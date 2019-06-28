"حماس" تستنكر تصريحات بحرينية تعتبر إسرائيل "جزءا من المنطقة"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

استنكرت حركة حماس الفلسطينية، الجمعة، تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، حول "الاعتراف بإسرائيل جزءا من المنطقة".

ووصفت "حماس"، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه الخليج 365، التصريحات بأنها "غير مسؤولة".

وقالت: "هذه التصريحات والأفكار غريبة عن قيم ومبادئ وأصالة الشعب البحريني المحب لفلسطين والداعم للمقاومة، وخارجة أيضا عن أعراف أمتنا العربية والإسلامية، التي تمثل العمق الاستراتيجي لشعبنا ولقضيتنا العادلة".

ودعت "حماس" شعوب المنطقة وأحزابها "إلى رفض هذه التصريحات المتناقضة مع المواقف المشرفة لهم في رفضهم لصفقة القرن التصفوية، ولإسرائيل".

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كما طالبتهم بـ"الاستمرار في دعم صمود شعبنا وتعزيزه في مواجهة كل التحديات والمؤامرات حتى تحرير أرضه ومقدساته".

والأربعاء، قال آل خليفة، في مقابلة أجراها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "على الجميع الاعتراف، إسرائيل بلد في المنطقة… وهي باقية بالطبع".

وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، الذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.

ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.