الجيش التركي يدفع بتعزيزات جديدة نحو الحدود مع سوريا

هطاي/ الخليج 365

أرسل الجيش التركي دفعة جديدة من التعزيزات إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا

وضمت التعزيزات المرسلة إلى ولاية هطاي الحدودية من مناطق مختلفة، ناقلات جند مدرعة، والعديد من أفراد القوات الخاصة.

وتوجهت التعزيزات التي وصلت الجمعة قضائي "ريحانلي" و"قيرق خان"، إلى الشريط الحدودي، وسط تدابير أمنية.



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