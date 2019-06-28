تركيا.. توقيف 7 مشتبهين بالانتماء لـ"داعش" الإرهابي في سوريا

شانلي أورفة/ خليل فيدان/ الخليج 365
أوقفت السلطات التركية بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، 7 مشتبهين، بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا.
وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن شانلي أورفة، الجمعة، أن مديرات مكافحة الإرهاب، والاستخبارات، والقوات الخاصة، وقيادة درك الولاية، اطلقوا عملية أمنية بتنسيق مع النيابة العامة في شانلي أورفة من أجل منع الأعمال الإرهابية لداعش والكشف عن عناصره.
وفي إطار العملية، داهمت قوات الأمن، عناوين 7 مشتبهين نشطوا كـ"أمراء" في التنظيم الإرهابي بسوريا، وأوقفتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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