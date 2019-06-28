صحف كويتية: القبض على #ناصر_الدويلة بعد تحريضه على قصف #السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية -قبل قليل- إلقاء القبض على الضابط السابق بالجيش الكويتي ناصر الدويلة؛ بعد تدوينة كتبها، قبل أيام، في أعقاب هجمات الحوثي على مطار أبها؛ حرّض فيها على قصف مواقع مدنية بالسعودية، وهو ما يخالف القانون الدولي.

وقالت الصحيفة في تدوينة لها: “إلقاء القبض على المغرِّد ناصر الدويلة -قبل قليل- تنفيذاً لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية”.