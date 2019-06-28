ولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء دول العشرين

الخليج - واس

عقد ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، المتواجد حاليا بمدينة أوساكا اليابانية على رأس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين التي تستضيفها اليابان، لقاءات ثنائية اليوم (الجمعة) مع عدد من زعماء وقادة الدول المشاركة في القمة.

حيث عقد ولي العهد لقاء ثنائيا مع ملكة هولندا ماكسيما، وبحث معها مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، وسبل تطويرها وتعزيزها، وذلك بحضور عدد من أعضاء الوفد السعودي بقمة العشرين.

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والتقى ولي العهد رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي ،وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء سينغافورة لي هسين سونغ، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، بحضور عدد من أعضاء وفد المملكة المشارك في قمة العشرين.