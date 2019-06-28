وأكد هوك، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلات النفط قبالة الفجيرة، وفي خليج عمان. وأوضح هوك: إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلات قالبة الفجيرة وفي مضيق هرمز، لدينا دليل أن هناك عشرون قاربا قدموا من الجانب الإيراني إلى المياه الإقليمية الإماراتية قبيل الاعتداء، وكان على متنهم غواصين لإحداث الضرر. يتبع…

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كانت هذه تفاصيل خبر هوك: لدينا دليل على توجه 20 قاربا من إيران إلى المياه الإماراتية قبيل اعتداء الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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