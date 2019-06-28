وزير الطاقة الروسي يلتقي نظيره السعودي على هامش قمة "العشرين"

موسكو — سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي لوزارة الطاقة الروسية، على "تويتر" أن "ألكسندر نوفاك، التقى وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية السعودي خالد الفالح".
ولم توضح وزارة الطاقة الروسية الملفات، التي تمت مناقشتها، ولم تتكشف أي تفاصيل أخرى عن اللقاء.
وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.
وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.
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