وكالة: الإمارات تقلص وجودها العسكري في اليمن

وأوضحت المصادر أن الإمارات، العضو الرئيسي في التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، قلصت وجودها العسكري في اليمن بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأشار مصدران من الدبلوماسيين لـ"رويترز" إلى أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي، ومن الساحل الغربي لليمن، حيث شكلت هناك قوات محلية تم تدريبها لتقود القتال ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين).

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "عدن الغد"، الموالية لحكومة هادي، انسحاب 20 دبابة من العاصمة اليمنية، عدن، شحنت على سفينة بحرية عبر ميناء الزيت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدبابات، كانت قد وصلت إلى عدن مع بدايات تحريرها من قبضة الحوثيين.

ولم يعرف وقت نشر الصحيفة للتقرير، الوجهة التي غادرت إليها هذه الدبابات، وظهرت تكهنات حول إرسالها إلى جزيرة عصب الإريترية.