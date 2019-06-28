تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
أكدت الناطقة الرسمية للرئاسة التونسية سعيد قراش، الجمعة، تحسن صحة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي تعرض لوعكة الخميس، أدخل على أثرها المستشفى.
وقالت قراش في تصريح خاص للأناضول"نؤكد أن صحة الرئيس في تحسن".
وأضافت أن الرئيس السبسي أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، حول الوضع العام في البلاد.
وأمس الخميس أفاد بيان صادر عن الرئاسة بتعرّض السبسي إلى "وعكة صحيّة حادة"، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس
وراجت إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات أجنبية، تفيد بوفاة السبسي.
والخميس، شهدت العاصمة تونس لتفجيرين انتحاريين، أسفرا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 9 أشخاص.
وذكر موقع "سايت" الأمريكي المتخصص برصد مواقع الجماعات المتطرفة، أن وكالة "أعماق" المحسوبة على "داعش" أعلنت تبني التنظيم الإرهابي للتفجيرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الناطقة باسم الرئاسة التونسية: صحّة الرئيس السبسي تتحسن ويهاتف وزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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