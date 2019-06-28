أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإيراني، علي فدوي، أن أمريكا وحلفاءها لا يجرؤون على إطلاق رصاصة واحد نحو إيران.
وأشار فدوي، أمس الخميس، إلى أن أهم مهام حرس الثورة هي مواجهة التهديدات العسكرية وشبه العسكرية والحرب الناعمة، منوها بأن قوة طهران جعلت واشنطن وحلفاءها غير قادرين على مواجهتها.
وأضاف: "بالرغم من مضي أكثر من 30 عاما على نهاية الحرب (العراقية-الإيرانية)، ورغم عدم تجرؤ أي أحد على إطلاق رصاصة نحو إيران خلال هذه المدة، إلا أن التهديدات العسكرية لا تزال مستمرة".
وتابع فدوي: "العدو لم يجرؤ على القيام بأي عمل في المجال العسكري، لكنه ينشط في مجالات أخرى بشكل دائم".
المصدر: وكالة تسنيم
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة نحو إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.