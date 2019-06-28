تعديلات جديدة من "يوتيوب" للتحكم في مقاطع الفيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © يوتيوب يوتيوب

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة يوتيوب عن ثلاثة تغييرات جديدة في منصتها، تتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم في مقاطع الفيديو التي تظهر على الصفحة الرئيسية، أو في المقاطع التالية المقترحة

ووفق ما ذكر موقع "جي إس إم آرينا"، قالت الشركة في منشور على مدونتها: "إنها تعتزم خلال الأيام القادمة إطلاق ثلاثة تغييرات، وهي استكشاف المواضيع، ومقاطع الفيديو ذات الصلة على الصفحة الرئيسية، وفي مقاطع الفيديو التالية، والقدرة على إزالة الاقتراحات من القنوات التي لا يريد المستخدم مشاهدتها، وتوضيح أسباب ظهور مقاطع الفيديو المقترحة".

وعن التغيير الأول، ستقوم "يوتيوب" بعرض المقاطع بناءًا على سجل المشاهدة، أو القنوات التي يشترك فيها المستخدم، وأطلق لمستخدمي اللغة الإنجليزية على نظام "أندرويد"، على أن يتوفر قريبًا لنظام "آي أو إس"، وأجهزة سطح المكتب.

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أم التغيير الثاني، هو تمكين المستخدمين من إزالة مقاطع الفيديو المقترحة التي لا يريدون مشاهدتها، كما يمكنهم منع اقتراح أي فيديو من قناة معينة، وذلك من خلال الضغط على زر القائمة ثم اختيار "لا تقترح القناة"، وطرح لمستخدمي نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، على أن يتوفر لأجهزة سطح المكتب قريبًا.

ويأتي التغيير الثالث حول توضيح سبب عرض مقاطع الفيديو المقترحة، إذ قالت الشركة "في بعض الأحيان، نقترح مقاطع فيديو من القنوات التي لم تشاهدها من قبل استنادًا إلى ما شاهده وأُعجب به المستخدمون الآخرون الذي يشاركونك الاهتمام ذاته"، وسيظهر الآن كتوضيح أسفل كل فيديو في صندوق صغير.

وأطلق التغيير الأخير لمستخدمي نظام "آي أو إس"، على أن يتوفر لمستخدمي "أندرويد" وسطح المكتب قريبًا.