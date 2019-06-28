إيران والعراق تنتجان فيلما مشتركا حول جرائم "داعش" الإرهابية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الحمداني أعلن عقب استقبال المستشار الثقافي الإيراني في العراق، عن عزم الجانبين، الإيراني والعراقي إنتاج فيلم مشترك حول جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأضاف الحمداني أن السينما الإيرانية أنتجت العديد من الأفلام، وعرض بعضها في العراق، مثل فيلم النبي محمد (ص)، وفيلم "بتوقيت الشام".

ونوه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي إلى أن وفدا إيرانيا سيقوم بزيارة العراق لمناقشة ترميم طاق كسرى الأثري جنوب بغداد.

وفي السياق ذاته، ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، أول أمس الأربعاء، القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، عمل "مسؤولا للاستخبارات" في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء الأربعاء، أن قوة من وكالة الاستخبارات، بجهود مكثفة، ومتابعة مستمرة، ألقت القبض على احد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في "محافظة كركوك".

وأوضحت الخلية أن العنصر كان يعمل مسؤولا لاستخبارات "داعش".

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ونوهت الخلية إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود معلومات دقيقة من مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا.

واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، الاثنين الماضي، أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبطت بحوزته أسلحة ووثائق مهمة، في محافظة كركوك.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، في ديسمبر/كانون الأول عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".