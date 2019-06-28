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إصابة ثلاث نساء في قصف على الحديدة

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وأفادت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، بإصابة 3 نساء بجروح جراء سقوط القذيفة في منطقة السلخانة بمديرية الحالي.

© AP Photo / Hassan Ammar

كما أصيب فتى، أمس الخميس، في منطقة السويق بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، فيما قتلت طفلة، أول من أمس الأربعاء، في منطقة المسلب بذات المديرية، بحسب "المسيرة".

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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