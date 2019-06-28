ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية

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أوساكا: التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، الجمعة، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

حضر اللقاء الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، كذلك وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وأعضاء الوفد الرسمي الهندي.