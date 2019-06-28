محمد بن سلمان يجتمع السبت مع ترمب وبوتين وماي

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أوساكا: يتوقع أن يجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم السبت، مع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل، أمس الخميس، إلى اليابان ليرأس وفد بلاده في قمة مجموعة العشرين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، أن الرئيس الأميركي سيلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة، مضيفة: "سيتناولان طعام الإفطار في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً"، قبل اجتماع ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في الساعة 11:30 صباحاً.

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وأكدت "بلومبرغ" أن اجتماع ترمب بالرئيس الصيني وولي العهد السعودي من أبرز الاجتماعات المرتقبة خلال القمة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، إن تيريزا ماي ستجتمع مع الأمير محمد بن سلمان يوم السبت لبحث الوضع في الخليج والأزمة باليمن.

وأضافت أن ماي ستجتمع أيضاً مع الرئيس الروسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، كما ستجتمع مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وزعماء آخرين.

والثلاثاء الماضي، أبلغ المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، الصحافيين بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي مع ولي العهد السعودي في 29 يونيو بأوساكا، مؤكداً أنه "يجري التحضير" لمباحثات، والاستعداد لها "مستمر على قدم وساق"، وفقاً لقناة "روسيا اليوم".