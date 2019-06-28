جوجل تطرح خاصية الحذف التلقائي لبيانات الموقع الجغرافي

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل الأمريكية شركة جوجل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة جوجل الأمريكية لمستخدمي نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، خاصية الحذف التلقائي لبيانات الموقع الجغرافي، وأنشطة الويب، والتطبيقات القديمة، التي تحتفظ بها عادةً لكل من يستخدم خدماتها.

ونشرت الشركة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قالت: "بدأ إطلاق ضوابط الحذف التلقائي لسجل المواقع على أندرويد وآي أو إس، مما يسهل عليك إدارة بياناتك".

وبالذهاب إلى إعدادات الحساب وبالتحديد التحكم بالنشاط "Activity controls" ومن ثم ضمن قسم Location History، ستجد خيار جديد لتحديد الزمن الذي سيتم فيه حذف بيانات الموقع الجغرافي تلقائيًا.

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وتوفر "جوجل" ثلاثة خيارات، الأول هو إبقاء تلك البيانات حتى تقوم بحذفها يدويًا، والثاني هو الحذف بعد مرور 3 اشهر، والثالث بعد مرور 18 شهرًا، وأي بيانات أقدم من الحد المُختار سوف تُحذف من الحساب تلقائيًا وباستمرار.

وكانت "جوجل" قد أعلنت عن عزمها تقديم هذه الميزة مطلع شهر مايو الماضي، وذلك بعد تزايد المطالبات بها، خاصةً في أعقاب تقرير كشف عن أن الشركة تحتفظ بقاعدة بيانات ضخمة، تحتوي على معلومات دقيقة عن المواقع الجغرافية لمئات الملايين من الأجهزة.

جدير بالذكر أن هذه الخاصية الجديدة ستتاح تدريجيًا بدءاً من الأسبوع المقبل.