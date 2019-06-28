تحييد 60 إرهابيًا منذ انطلاق عملية "المخلب" شمالي العراق

أنقرة/ باريش كوندوغان/ الخليج 365

وصل عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية "المخلب" التي اطلقها الجيش التركي ضد منظمة "بي كا كا" شمالي العراق إلى 60 إرهابيًا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الجمعة، حول سير عملية المخلب المتواصلة بنجاح في منطقة هاكورك شمالي العراق منذ 27 أيار/ مايو الماضي.

وأكد البيان مواصلة استهداف مواقع المنظمة الإرهابية شمالي العراق بالتنسيق مع حركة المخلب، مبينًا أنه تم تحييد 52 إرهابيًا في غارات جوية على مناطق مثل "قنديل وأوشين وباسيان ومتينة.

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وبذلك يكون وصل عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة خلال عملية المخلب والغارات الأخرى إلى 112 إرهابيًا.

وفي بيان أخر، أعلنت الوزارة عن تدمير سلاح الجو مواقع تابعة لـ "بي كا كا" في منطقة قنديل شمالي العراق، وذلك بالتنسيق مع عملية المخلب.

ولفت البيان إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها إرهابيو المنظمة في المنطقة المذكورة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.