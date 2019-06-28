"الجبهة الشعبية" تدين مطالبة البحرين بـ"الاعتراف بوجود إسرائيل"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجمعة، مطالبة وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة، بـ "الاعتراف بوجود إسرائيل كدولة باقية".

وقالت الجبهة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "هذه التصريحات التي تصل إلى حد الخيانة الصريحة، تبرهن على أن النظام البحريني غارق حتى أذنيه في دعم مخطط تصفية القضية الوطنية لشعبنا".

وأضافت: "هذا الموقف يتناقض مع موقف شعب البحرين الشقيق، وريث القيم العربية الأصيلة، وأحد أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية والحقوق العربية".

وأشادت الجبهة، بدعم الشعب البحريني لفلسطين، الرافض لـ "ورشة المنامة".

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وأعرب ناشطون بحرينيون، خلال اليومين الماضيين، عن رفضهم عقد المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته حكومتهم في العاصمة "المنامة"، ورفع بعضهم الأعلام الفلسطينية.

والأربعاء، قال آل خليفة، في مقابلة أجراها مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن "على الجميع الاعتراف، إسرائيل بلد في المنطقة… وهي باقية بالطبع".

وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ "صفقة القرن"، الذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.

ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

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