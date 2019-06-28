الان تتابع انقطاع «متعمد» للانترنت في إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

أعلنت “NetBlocks” عن انقطاع الإنترنت على نطاق واسع في إيران منذ مساء الأربعاء الماضي، وسجلت الاتصالات الدولية ما يصل إلى 65% من مستويات الانقطاع غير العادية خلال منتصف ليل الثلاثاء والأربعاء.

ووفقاً لـ”NetBlocks”(منظمة غير حكومية تراقب الأمن السيبراني) تأثرت إدارة الإنترنت والعديد من مزودي خدمة الإنترنت في إيران بالانقطاع، بحسب ما ذكرت “جيرزوليم بوست”.

وأبلغت المنظمة أن البيانات المتاحة تشير إلى قطع مقصود في الاتصال الدولي لم يكن واضحاً ما إذا كان جزءاً من خطط إيران للانتقال إلى نظام إنترانت داخلي أو ما إذا كان ناجماً عن هجوم عبر الإنترنت وقد يكون انقطاع التيار الكهربائي أيضاً نتيجة للعقوبات التي تفرضها الشركات الأجنبية التي توفر الوصول إلى الشبكات الإيرانية.

وفجر الخميس أظهرت خدمة الإنترنت بعض علامات “الانتعاش” حيث أظهرت قياسات الشبكة في الوقت الفعلي إمكانية الوصول الإجمالية بحوالي 85٪ لمزودي الخدمة في إيران.

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تعمل إيران على نظام إنترنت المعروف باسم شبكة المعلومات الوطنية الإيرانية “ININ” منذ 2010 وفقاً لإذاعة فاردا.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمود فايزي، في حفل الافتتاح في عام 2016 “يتم إدراج جميع الأنشطة والخدمات والتطبيقات وأنواع مختلفة من المحتويات.. في شبكة الإنترنت الوطنية”، وفقاً لما ذكرته بي.بي.سي.

ومنعت إيران الوصول إلى عشرات الآلاف من المواقع والخدمات بما في ذلك Twitter و Facebook على الرغم من أن العديد من المستخدمين يستخدمون شبكات خاصة افتراضية VPN ومواقع الوكيل لتجاوز المرشح.

وفي فبراير الماضي أعلنت إيران أنها ستجري تدريبات على قطع الاتصال بالإنترنت، وفقًا لراديو فاردا، لكن تم تأجيل الخطة.

وجاء في تقرير صادر عن مجموعة 19 من حملة حقوق الإنسان البريطانية، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية المشروع الوطني للإنترنت يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من العزلة والمراقبة والاحتفاظ بالمعلومات.

وذكر التقرير : إن إيران تخاطر بعزل الشعب بشدة عن بقية العالم على الإنترنت، وتقييد الوصول إلى المعلومات وتقييد محاولات العمل الجماعي والاحتجاج العام.