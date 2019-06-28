دبي - بواسطة محمد فارس © AZIZ TAHER مظاهرة لمؤيدي "حزب الله" (صورة من الأرشيف)كتلة "حزب الله" تدعو حكومة لبنان إلى موقف واضح رافض لـ "صفقة القرن"

دعت الكتلة النيابية "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ "حزب الله" الحكومة اللبنانية إلى "موقف سياسي واضح"، يرفض خطة واشنطن للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن".

وجاء في بيان صادر عن اجتماع الكتلة، اليوم الخميس: "يوما بعد يوم، يتكشف للشعوب الحرة في العالم حجم الصلف والغوغاء اللذين تمارسهما الإدارة الأمريكية وتعكسهما في مواقفها وسياستها القائمة على تجاوز المواثيق والقوانين الدولية والتنكر للقيم والمبادئ واعتماد الاستنسابية والمعايير المزدوجة في مقاربة القضايا والمشاكل والنزاعات".

وجددت الكتلة إدانتها لـ "صفقة القرن" و"كل القمم وورش العمل التي تنعقد للترويج والتسويق لهذه الصفقة البائسة التي لن تستطيع إلغاء حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى كامل أرضه وتقرير مصيره".

ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية "إلى موقف سياسي واضح يدين صفقة القرن ويرفض المشاركة فيها ويحذر من تداعيات مخاطرها على أمنه واستقراره".

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واعتبرت الكتلة أن "اللبنانيين جميعا معنيون بإدانة هذه الصفقة التآمرية التي لا ينخرط فيها إلا كل خوان أثيم"، حسبما جاء في البيان.

كما أدانت الكتلة النيابية لـ "حزب الله" فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران وما وصفته بـ "ممارستها للإرهاب وتطاولها على منهج حياة الشعب الإيراني وحقه في ممارسة استقلاله الكامل، وامتلاك كل القدرات المتاحة للدفاع عن وطنه وسيادته وحقوقه".

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن موقف لبنان من "صفقة القرن" مبدئي ينطلق من أن الشعب الفلسطيني رفض هذا الأمر قاطبة وليس بإمكان أحد أن يفرض على الشعب الفلسطيني أي أمر لا يريده.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام