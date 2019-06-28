جرحى في انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في كركوك

وذكرت مصادر عراقية، أن الهجوم استهدف حافلة ركاب صغيرة في حي الخضراء، بمدينة كركوك، شمالي العراق.
ووقع الانفجار في الساعات الأولى من المساء وأصاب حافلة ركاب مزدحمة لدى مرورها بوسط المدينة، وفق ما ذكرت "رويترز".
وتشهد محافظة كركوك بين فترة وأخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الأمنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.
وكان 14 مسلحا من تنظيم"داعش" الإرهابي قد لقوا مصرعهم جنوبي كركوك، الاثنين، بضربات جوية لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، في إطار عملية مشتركة تمت بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.
وتعرضت كركوك لهجمات إرهابية نهاية الشهر الماضي، حيث قتل 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 18 آخرون في سلسلة تفجيرات استهدفت المدينة.
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