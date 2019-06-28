دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press أصيب 18 شخصا في انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في حي الخضراء بكركوك شمالي العراق، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل.

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كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 18 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب بكركوك شمالى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.