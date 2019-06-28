"واتساب" يختبر مشاركة الحالة على "فيسبوك" و"إنستجرام"

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق "واتساب" يختبر خاصية جديدة لمستخدميه، تتيح للمستخدمين مشاركة "الحالة" على التطبيق عبر "فيسبوك"، "إنستجرام"، "جيميل" و"صور جوجل".

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، سيرى مشتركو برنامج واتساب التجريبي خيار جديد للمشاركة أسفل "الحالة"، ويمكن استخدام هذا الخيار لمشاركة الحالة مباشرة على خاصية "القصص" عبر "فيسبوك" أو "إنستجرام".، أو إرسالها إلى التطبيقات الأخرى، مثل"جيميل"، أو "صور جوجل".

وسيعتمد "واتساب" في تلك الخاصية على تطبيقات واجهة المستخدم "APIs" لنقل برمجة التطبيقات عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، والتي تسمح بتبادل البيانات بين التطبيقات.

جدير بالذكر أن الخاصية الجديدة موجودة على نسخة "بيتا" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، على أن تطرح على النسخة العامة في وقت لاحق.