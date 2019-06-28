البنتاجون يبتكر تقنية ليزر تقرأ ضربات القلب

أصبح تحديد الهوية البيولوجية جزءًا من الحياة اليومية. لدينا التعرف على الوجه في المطارات، والسيارات التي يمكن فتحها بمجرد النظر إليها، والتكنولوجيا التي تكتشف طريقة المشي الفريدة للشخص، وبالطبع بصمات الأصابع في كل مكان، وتستخدم في كل شيء من الهواتف الذكية إلى التذاكر للأحداث إلى دقات قلبك.

وطورت البنتاجون ليزر جديدا يمكنه التعرف على الأشخاص عن بُعد من خلال نبضات القلب، بحسب MIT Technology Review، وتستخدم التقنية الجديدة، المعروفة باسم Jetson، قياس الليزر لتحديد حركة السطح على الجلد الناجم عن ضربات القلب وتعمل على بعد 200 متر.

وللقلب توقيع فريد لكل فرد وعلى عكس الوجوه وبصمات الأصابع، لا يمكن تغييره بأي شكل من الأشكال، كما هو الحال مع التعرف على الوجه وغيرها من القياسات الحيوية التي تعتمد على الظروف المثلى.

وتقابل تقنية Jetson بعض التحديات، حيث يعمل من خلال الملابس العادية مثل القميص، ولكن ليس الملابس الأكثر سُمكا مثل معطف الشتاء، ويستغرق الأمر أيضًا نحو 30 ثانية لجمع المعلومات الضرورية.

والتقنية الجديدة يمكنها أن تثبت أنها نعمة هائلة للمنظمات العسكرية والمراقبة، ولذا يعمل البنتاجون عليها منذ عدة سنوات بحسب الوثائق الرسمية الصادرة عن مكتب الدعم الفني لمكافحة الإرهاب (CTTSO)، ويمكن من خلالها الأطباء فحص نبضات القلب دون الحاجة إلى لمس المريض.