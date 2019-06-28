تعرف مواعيد رحلات اليمنية ليوم الجمعة

تسير الخطوط الجوية اليمنية يوم الجمعة، عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله : 607.

خط الرحله : القاهره- سيئون.

الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا.

رقم الرحله : 606.

خط الرحله : سيئون - القاهره.

الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا.

رقم الرحله : 854.

خط الرحله : عدن- مومباي.

الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا.

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رقم الرحله : 855.

خط الرحله : مومباي - عدن.

الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء .

رقم الرحله : 506.

خط الرحله :

عـدن- جده.

الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1000 صباحا.

رقم الرحله : 507.

خط الرحله :

جده - عدن.

الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت جده) Advertisements

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