دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا HUAWEI P30 Pro الإصدار الخاص بسعة 128 جيجابايت

متابعة للنجاح والرواج الكبير لسلسلة هواتف HUAWEI P30 بين المستخدمين، أطلقت شركة هواوي في دولة الإمارات الإصدار الخاص الجديد 128 جيجابايت من هاتفها الذكي القوي HUAWEI P30 Pro، لتقدم لعملائها في الدولة أحدث إصدار من هذه السلسلة المتفوقة. يتمتع الإصدار الأحدث بالمزايا القوية التي عرف بها الهاتف واشتهر بين المستخدمين ضمن هيكل أنيق بلون كريستالي لامع وسعة ذاكرة أكبر ليكون الهاتف الذكي الذي طالما كنت تبحث عنه.

يمنح الإصدار الجديد 128 جيجابايت من HUAWEI P30 Pro المستخدمين الحجم الكافي من سعة الذاكرة لحفظ الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والألعاب ما يمكنهم من التقاط ما يشاؤون من الصور والفيديو خلال عطلاتهم أو أوقاتهم المرحة فضلًا عن تنزيل العديد من التطبيقات أو الألعاب كما يحلو لهم.

© layalina HUAWEI P30 Pro الإصدار الخاص بسعة 128 جيجابايت

وبمناسبة الحديث عن التقاط الصور والفيديو، نذكر أن الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro معروف بكاميرته الرباعية القوية من لايكا، التي حصلت على إطراء المستخدمين والمتخصصين على حد سواء، حتى أن الجهاز فاز بجائزة «أفضل هاتف ذكي للتصوير» من جوائز تيبا وورلد 2019. وتتكون كاميرته الرباعية من كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر سوبر سبكتروم من هواوي وكاميرا بدقة 20 ميجابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جدًا وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل لتصوير المشاهد البعيدة بالاعتماد على تقنية التقريب سوبر زوم وكاميرا تي أو إف من هواوي لالتقاط معلومات عمق الصورة.

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وبفضل القوة العتادية العالية التي يتمتع بها هذا الجهاز يستطيع مستخدموه بالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة حتى في الأجواء منخفضة الإضاءة وتقريب المشاهد حتى 50 مرة رقمياً وإنشاء صور جميلة بتأثيرات بوكيه غنية، وتسجيل مقاطع الفيديو بأسلوب فريد بالاستفادة من وضع تصوير الفيديو بزاويتي تصوير مختلفتين في آن واحد. وإضافة إلى هذا كان للهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro نصيب وافر من الجوائز التقديرية لقدرات معالجه المتقدم «كيرين 980» الذي يتربع اليوم على عرش السرعة بين رقاقات معالجات هواوي بأدائه القوي وكفاءته العالية.

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من ناحية طاقة البطارية، يتمتع الهاتف HUAWEI P30 Pro ببطارية قوية تبلغ قدرتها 4200 مللي أمبير، ويدعمها الشاحن السريع سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط، ليعيد شحنها إلى 70% من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة فقط. وإضافة إلى ذلك أصبحت إمكانية شحن البطارية لاسلكياً بشاحن سوبر تشارج اللاسلكي باستطاعة 15 واط، وكذلك قدرته على الشحن اللاسلكي العكسي، من أهم المزايا المفضلة لدى المستخدمين.

أقل ما يقال عن هذا الجهاز أنه يذهل الأعين ويفتح الأفواه، بلونه الكريستالي اللامع وقدرته على مقاومة الغبار والماء وفق المعيار IP68 وشاشته المنحنية من نوع أوليد بمقاس 6.47 بوصة التي تدعم العرض الكامل للصورة. تصميم الجهاز مستوحى من جمال بحيرات الملح المسطحة ولونه الكريستالي اللامع يلتقط روعة سمائها بأطيافه المتعددة ليمنح المستخدمين شعورًا من الراحة والهدوء.

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يعد إطلاق هذا الجهاز في دولة الإمارات نموذجاً جديداً لمواصلة هواوي جهودها في تقديم المزيد لعملائها. فإن كنت تبحث عن هاتف مزود بكاميرا مذهلة وعتاد قوي وسعة ذاكرة وافرة في هيكل رائع وتصميم أنيق، فستجد في الإصدار HUAWEI P30 Pro 128GB غايتك المثلى دون أي بديل.

السعر والتوفر:

سعر الجهاز HUAWEI P30 Proبلون كريستالي لامع وسعة 128 جيجابايت: 2599 درهم + هدية HUAWEI FreeBuds Lite، وسيتوفر للبيع عبر الإنترنت وفي متاجر الإلكترونيات في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع.

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نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف المتحركة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم شحنات الهواتف الجوالة.

وقد انعكس النمو السنوي الكبير الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي والذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. هذا العام، احتلت هواوي المرتبة 47 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية عام 2019، والمرتبة 79ضمن قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2018 والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘. فضلا عن ارتقائها إلى المرتبة الخامسة عالميا من حيث أكثر الشركات استثمارا في الأبحاث و التطوير والتي تصدرها لإئحة الاستثمار في الأبحاث و التطوير الصناعية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (2018) .

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وقامت بإنشاء 14 مركزا للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هذه المرافق مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. كما قامت هواوي بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، حيث تتشارك هواوي وشركة ’لايكا‘ في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير كاميرات الأجهزة المحمولة وجودة الصور.

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