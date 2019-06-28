علماء أوروبيون يتوقعون وفاة الآلاف من البشر الأسبوع القادم لهذا السبب

تنبأ علماء وباحثون اوروبيون في وفاة الاف البشر وذلك بسبب موجة حر شديد ستضرب دول اوروبية وغربية الاسبوع القادم.

وقالت خبیرة الأرصاد الجویة من فنلندا، میكا رانتانین، أن موجة الحرارة القادمة غیرً مسبوقة بالنسبة لفرنسا بناء على نتائج المحاكاة الحاسوبیة لشدة الحرارة.

ووفقا لستیفان رامستورف، عالم المناخ في جامعة بوتسدام، فیمكن تسمیة ارتفاع درجة حرارة الھواء بـ"القاتل الصامت".

من المتوقع أن یتم رصد أعلى درجات الحرارة في الأجزاء الغربیة والوسطى من أوروبا، ویمكن تسجیل درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئویة لعدة أیام في بعض مناطق إسبانیا وفرنسا.

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ووصفت عالمة الأرصاد الجویة الإسبانیة سیلفیا لابلانا الطقس المستقبلي بأنھ "الجحیم القادم"، حیث من المتوقع أن ترتفع الحرارة في مدرید إلى 6.40 درجة مئویة.

وصرح عالم الأرصاد الجویة غیلوم فوزنیتسا، أنھ لیس لدیھ أدنى شك في أن درجة حرارة الھواء في فرنسا ستحقق رقماً قیاسیاً جدیداً عند 45 درجة مئویة یوم الجمعة المقبل، بعد الرقم القیاسي 44 عام 2003.

والسبب وراء الحرارة العالیة بالمنطقة ھو أن منطقتي غرینلاند وفوق شمال وسط أوروبا تحجب الھواء البارد، فتتكون كبسولة من الھواء الساخن قادم من الصحارى الأفریقیة والإسبانیة، وبالنتیجة ترتفع درجات الحرارة وتتشكل العواصف الرعدیة الشدیدة.