شكرا لقرائتكم قصف تركي يلحق ضرراً كبيراً في طريق رئيس شمال العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 53 دقيقة في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 19:31

نفذ الطيران التركي غارات جوية على محافظة دهوك في أقليم كردستان (شمال العراق)، أدت إلى تضرر طريق حيوي في المحافظة.



وأفادت وسائل اعلام عراقية أن مقاتلات تركية نفذت، فجر اليوم الخميس، ضربات جوية في ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك، ما أدى إلى أضرار في طريق حيوي في المنطقة. وذكرت أيضا أن شخصا قتل وأصيب آخر، أمس الأربعاء، في قصف جوي تركي استهدف إحدى القرى التابعة لمنطقة برادوست في أربيل.

وأعلنت تركيا، في أيار (مايو) الماضي، انطلاق عملية "المخلب" العسكرية ضد المسلحين الأكراد داخل الأراضي العراقية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعهد مرارا بأن تواصل قوات بلاده عملياتها العسكرية في العراق لـ"ضمان أمن تركيا".