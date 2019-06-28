شكرا لقرائتكم مصر تؤكد أهمية جيبوتي في تحقيق الأمن الإقليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ ساعة في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 18:58

أكدت القاهرة أهمية جيبوتي في تحقيق الأمن الاقليمي في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي في ضوء التحديات التي تواجه البلدين.



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والتقى رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية جيبوتي على رأس وفد برلماني.

وأشاد عبدالعال بالمستوى الراهن الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات خاصة الإقتصادي منها، مؤكداً أن مصر تنظر لجيبوتي كشريك هام في تحقيق التنمية الإقتصادية في إفريقيا.

من جانبه، أعرب رئيس جيبوتي عن تقديره لمشاركة الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له في احتفالات ذكرى استقلال جيبوتي، مشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والذي يأتي اتصالاً بالجهود الصادقة التي تبذلها القيادة السياسية في كلا البلدين.

وتأتي مشاركة الدكتور علي عبدالعال، على رأس وفد برلماني في تلك المناسبة الوطنية، اتصالاً لجهود الدولة المصرية الحثيثة بكل مؤسساتها لتعزيز أطر التعاون والعلاقات مع الأشقاء العرب والأفارقة.