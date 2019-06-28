شكرا لقرائتكم الأمن العراقي يعتقل مسؤول "بيت المال" في "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي- "الحياة" | منذ ساعتين في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 18:50

اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، مسؤول "بيت المال والزكاة" في تنظيم "داعش" الإرهابي.



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وذكر بيان لمديرية الإستخبارات العسكرية العراقية أنه: "توفرت لدينا معلومات من مصادرنا السرية عن محل تواجد الإرهابي المطلوب (ر.أ.م) وهو القيادي المسؤول عن بيت المال والزكاة في تنظيم داعش الإرهابي بقضاء الحويجة، وهو متواجد ضمن محافظة كركوك والمطلوب قضائيا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء العراقية (واع): "على الفور تم تشكيل قوة بإمرة مدير القسم ومداهمة دار الإرهابي المذكور والقبض عليه وتم تسليمه إلى جهة الطلب حسب الاختصاص الوظيفي، علما أنه مشترك في قضايا قتل وتفجير في قاطع الحويجة" في محافظة كركوك.

وكانت خلية الإعلام الامني العراقي، أعلنت امس الأربعاء، القاء القبض على احد عناصر "داعش" في محافظة كركوك، كان يعمل مايسمى "مسؤول استخبارات داعش".

وقالت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إنه "بجهود مكثفة ومتابعة مستمرة، القت قوة من وكالة الاستخبارات، القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك والذي كان يعمل مايسمى مسؤول استخبارات داعش". واضافت أنه "قد تمت عملية القاء القبض بعد ورد معلومات دقيقة من مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".