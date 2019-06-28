شكرا لقرائتكم الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 18:50

أطلقت الشرطة السودانية اليوم (الخميس) الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طالبية ضد المجلس العسكري الحاكم قرب قصر الرئاسة في الخرطوم، على ما أفاد شهود.



وينظم المحتجون تظاهرات صغيرة ومتفرقة في الخرطوم قبل تظاهرات حاشدة دعا اليها تحالف "قوى الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات ضد الجيش منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان (ابريل) الماضي.

وأفاد شهود بأنّ نحو 300 طالب خرجوا من معهد مصرفي في وسط الخرطوم ونظّموا تظاهرة عفوية هتفت "حرية سلمية عدالة". وقال شاهد لوكالة "فرانس برس" إنّ "العديد من المتظاهرين رفعوا لافتات تدعو للحكم المدني اثناء تظاهرهم في مكان غير بعيد من قصر الرئاسة".

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وأوضح أن قوات مكافحة الشغب وصلت سريعاً وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. ودعا تحالف "الحرية والتغيير" إلى تظاهرات حاشدة في الخرطوم وفي ارجاء البلاد في 30 حزيران (يونيو) الجاري ضد المجلس العسكري الحاكم.

وهي أول دعوة للتظاهر في جميع ارجاء البلاد منذ حملة القمع الأمنية لاعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم في 3 حزيران. وفي ذلك اليوم، هاجم مسلحون ببزات عسكرية ساحة الاعتصام وأطلقوا النار على المتظاهرين وضربوهم.

وقتل يومها أكثر من 100 شخص، بحسب لجنة الأطباء المركزية المرتبطة بالحركة الاحتجاجية. لكن مسؤولين افادوا بأن 61 شخصاً قتلوا في العملية.

ونفى العسكريون أن يكونوا أمروا بفض الاعتصام، مصرّين على أنهم أعطوا الضوء الأخضر لعملية محدودة فقط لتطهير منطقة قريبة ينتشر فيها تجار المخدرات.