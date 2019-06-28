شكرا لقرائتكم متظاهرون موالون لإيران يقتحمون سفارة البحرين في بغداد.. والمنامة تستدعي سفيرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 01:24

اقتحم متظاهرون موالين لإيران سفارة البحرين في بغداد وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، في وقت استنكرت الخارجية البحرينية الاعتداء على السفارة وأعلنت استدعاءها سفيرها صلاح المالكي للتشاور.



وحملت البحرين الحكومة العراقية المسؤولية عن حماية سفارتها وقنصليتها، وذلك بعد أن حطم المتظاهرون الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.

في غضون ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حسابه في «تويتر» إن «الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي».

ودعا الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.