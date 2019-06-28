شكرا لقرائتكم محادثات عسكرية بين أنقرة وواشنطن تركز على شرق الفرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 18:33

أُعلن اليوم عن محادثات عسكرية جرت بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية في شأن تطورات الوضع في سورية خصوصاً منطقة شرق نهر الفرات التي يسيطر عليها أكراد سورية.



وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بحث، الخميس، مع الموفد الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، آخر تطورات الوضع في سورية لا سيما في منبج وشرق الفرات.

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الاناضول التركية، ان أكار هعقد اجتماعاً مع جيفري في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع الناتو. واشار الى أن أكار وجيفري تناولا خلال الاجتماع التطورات في الآونة الأخيرة في سورية، لا سيما في منبج وشرق الفرات. واضاف البيان أن أكار أبلغ جيفري بأن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة الوفاء بوعودها حيال منطقة منبج السورية، ووجهة النظر التركية في شأن المنطقة الآمنة المخطط إقامتها شرق الفرات.

وأعلنت تركيا قبل عام التوصل إلى «خارطة طريق» مع الولايات المتحدة في شأن التعاطي مع ملف مدينة منبج (شمال سورية)، تضمن اخلائها من وحدات حماية الشعب الكردي.