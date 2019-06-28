شكرا لقرائتكم ميركل تصاب بنوبة ارتعاش جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 18:32

أصيبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بنوبة ارتعاش لا أرادي جديدة اليوم (الخميس)، بعد أسبوع على إصابتها بنوبة مماثلة أثارت التساؤلات حول حالتها الصحية.



وبدأت ميركل ترتعش بينما كانت تقف بجانب الرئيس فرانك-فاتر شتاينماير أثناء القائه كلمة في حفلة رسمية لتعيين وزير جديد للعدل. واستمر الارتعاش لمدة دقيقتين، بحسب مصور وكالة الصحافة الألمانية الذي كان حاضراً في الحفلة.

وضمت ميركل ذراعيها إلى صدرها في محاولة لوقف الارتعاش. وتمكنت في النهاية من السيطرة على نفسها بعد أن سارت خطوات بسيطة. وعُرضت عليها كأس من الماء ولكنها رفضتها.

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وارجعت النوبة السابقة التي أصيبت بها إلى التجفاف بسبب حرارة الطقس. وعلى رغم هذه الوعكة، إلا أن الناطق باسم الحكومة الألمانية قال إن ميركل لن تلغي مواعيدها يومي الخميس والجمعة.

وأضاف أن «المستشارة بحالة جيدة، وستتوجه إلى اوساكا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين كما هو مقرر». وتوصف ميركل بأنها أقوى زعماء في أوروبا وأقوى امرأة في العالم، وستبلغ من العمر 65 سنة الشهر المقبل. وقالت انها ستترك السياسة في نهاية ولايتها عام 2021.

واثيرت مخاوف حول صحتها عام 2014 عندما أصيبت بوعكة أثناء مقابلة تلفزيونية. وتوقف البث لفترة وجيزة لإصابتها في هبوط في ضغط الدم. وأوضح الناطق باسمها ستيفين شايبرت أن ميركل شعرت بالتوعك للحظات، وبعد ذلك تناولت بعض الشراب والطعام وأكملت المقابلة.