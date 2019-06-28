شكرا لقرائتكم اجتماع إسرائيلي - فلسطيني يتجنب الملفات السياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 18:31

التقى وزير المال الفلسطيني شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ظهر أمس الأربعاء، مع وزير المال الإسرائيلي موشي كاحلون، في القدس المحتلة، لبحث أزمة المقاصة وقضايا مالية، من دون التطرق إلى ملفات سياسية.



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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن اللقاء تم بمشاركة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كميل أبو ركن، وبحث أزمة المقاصة ورفض السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب منقوصة، فيما لم يتم مناقشة أي ملفات سياسية.

وأكد، حسين الشيخ، بتغريدة له في «تويتر»، اليوم الخميس، إن اجتماع فلسطينيا - إسرائيليا مشتركا، عقد أمس الأربعاء، لبحث أزمة المقاصة. وقال إنه ووزير المال بشارة، عقدا اجتماعا، مع وزير المالية الإسرائيلي، في مدينة القدس. وأوضح أن الاجتماع بحث «سبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل». وأضاف الشيخ:» لم يحدث أي تقدم، حيث أكدنا على رفضنا مبدأ الخصم وطالبنا بوقف تنفيذ حجز الأموال».

وكان الشيح التقى وزير المال الإسرائيلي أواخر نيسان (أبريل) ومنتصف أيار (مايو) الماضيين، لبحث أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال جزءا من أموال المقاصة الفلسطينية. وترفض السلطة الفلسطينية قبول المقاصة منقوصة، وتؤكد ضرورة استلامها كاملة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) صادق في 17 شباط (فبراير) الماضي، على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.