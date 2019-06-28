شكرا لقرائتكم بيدرسون يقترح تشكيل “مجموعة دولية مؤثرة” للتسوية في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 18:31

اقترح الموفد الدولي إلى سورية غير بيدرسون، تشكيل "مجموعة دولية مختلفة ومؤثرة"، من أجل "دفع عملية السلام في سورية".



وقال بيدرسون فيفي مقابلة نشرها مركز الحوار الإنساني في جنيف، اليوم الخميس: "من الواضح أن لجنة دستورية في حد ذاتها لن تغير الكثير، لكن إذا تم التعامل معها بشكل صحيح، وإذا كانت هناك إرادة سياسية فقد يكون ذلك بمثابة فتح الباب لعملية سياسية أوسع".

وأضاف بيدرسون موجهًا حديثه للجانبين الروسي والأميركي: الامر يحتاج إلى "مجموعة دولية مؤثرة"، تعقد اجتماعات إلى جانب اجتماع اللجنة الدستورية.

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وكان الموفد الدولي أعلن أنه يمكن تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال صيف العام الجاري.

وستشمل المجموعة الدولية التي اقترحها بيدرسون الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: أميركا وبريطانيا وروسيا، والصين، وفرنسا. إضافةً إلى الدول الضامنة في عملية آستانة: روسيا وتركيا وإيران، والمجموعة المصغرة التي تضم مصر وألمانيا والأردن والسعودية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال بيدرسون: "هذا يدل على حقيقة أننا في مرحلة جديدة، وهذا مستمر منذ فترة طويلة، ويجب أن يكون من الممكن المضي قدمًا". وأضاف: "الأمر يتطلب تفهمًا أعمق بين روسيا والولايات المتحدة حول كيفية المضي قدمًا (...) نحن نعمل أيضا على ذلك".

ومن المقرر أن يزور بيدرسون دمشق، لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم اللجنة الدستورية السورية. وفق ما ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أمس الاربعاء.