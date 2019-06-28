شكرا لقرائتكم «البرلمان العربي» يدين تفجيرات تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 9 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 19:30

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم (الخميس)، في العاصمة التونسية، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين من قوات الأمن التونسية والمدنيين الأبرياء.



وأكد في بيان صحافي تضامن البرلمان العربي مع تونس في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ومساندتها في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي للتكاتف واتخاذ إجراءات عملية فاعلة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وبما يُسهم في وضع حد للجهات الداعمة لها، ومحاصرة عناصرها الإجرامية، وتجفيف منابع تمويلها، وتقويض قدرتها على تنفيذ مخططاتها الخبيثة لضرب استقرار الدول وأمن مجتمعاتها.