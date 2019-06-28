مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

رام الله — سبوتنيك. وقال مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك": "استشهد مساء اليوم الشاب محمد سمير عبيد 19 عاما جراء إصابته برصاص في القلب". وأصيب شاب آخر بجروح متوسطة حيث نقل لتلقي العلاج في أحد المشافي بمدينة القدس. وكانت اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العيسوية واندلعت مواجهات بين الأهالي وجنود الجيش الإسرائيلي.

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