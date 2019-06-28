شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاهدة البريئة» يفتتح مهرجان الأفلام الكورية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي علي داوود:
انطلق مساء أمس الأول في فوكس سينما في «ياس مول»، بأبوظبي مهرجان الأفلام الكورية 2019، الذي تستضيفه سفارة جمهورية كوريا وينظمه المركز الثقافي الكوري.
شهد المهرجان حضورالشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وكون يونج وو، سفير جمهورية كوريا في الإمارات وعدد من السفراء في الدولة، والممثل الكوري لي كيوهيونج والمنتج لي جونو، إضافة إلى أعداد كبيرة من الجمهور.
ووقع الممثل لي كيوهيونج الذي يجسد دور المدعي العام النزيه في فيلم «الشاهدة البريئة»، لمعجبيه قبيل عرض فيلم الافتتاح.
يستمر مهرجان الأفلام الكورية أربعة أيام، يعرض خلالها 9 أفلام تحكي قصص الأقليات في المجتمع، والذي يعكس أهمية قيم التسامح، تضم هذه الأفلام «في يوم زواجك» إخراج لي سوك غوم و «رومانج» للمخرج لي تشانج جون والوثائقي الاماراتي «السماء قريبة» للمخرجة نجوم الغانم، ويتضمن برنامج المهرجان «مال مو إي: المهمة السرية» إخراج أوم يونا و«المقاومة» إخراج جو مينهو. ويحكي «الشاهدة البريئة»، للمخرج لي هان قصة سون هو الذي ينضم إلى مكتب محاماة كبير، ويترافع في قضية قتل كبرى.
وقال لي كيوهيونج ل ”الخليج 365”: بعد رؤية تفاعل الحضور فإنني أطمح بمشاركة الجمهور الإماراتي بقصص أكثر ومختلفة، وأتطلع إلى المزيد من التبادل الثقافي بين البلدين لنتمكن من عرض العديد من الأفلام الكورية التي تناسب ذوق الجمهور.
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